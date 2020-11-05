Ярославль, , 11:00 — REGNUM В Ярославской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Это следует из статистики, которую приводят Информационный центр по коронавирусу в России и правительство Ярославской области.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За последние сутки в регионе зафиксирован максимум по новым случаем заражений — 143. «Рекорд» поставлен и по количеству госпитализированных. На инфекционных койках и перепрофилированных койках в стационарах региона находятся уже 1695 человек (1624 сутками ранее).

Растет и смертность от COVID-19. За последние сутки федеральный оперштаб сообщил о смерти еще двух человек: это женщина 1948 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Всего за 5 дней ноября статистика сообщила о 9 смертях (всего за время пандемии 68).

Власти призывают ярославцев соблюдать меры безопасности: использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Это поможет снизить скорость распространения инфекции и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

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