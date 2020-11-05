Благовещенск, , 10:44 — REGNUM В Приамурье завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителя частного охранного агентства и его сотрудника, который охранял «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства», где в ноябре 2019 года студент открыл стрельбу. Обвинительное заключение утверждено, дело будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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В ходе следствия выяснилось, что в феврале 2019 года руководитель ЧОПа принял на работу мужчину, который прошёл курсы подготовки частных охранников, но не получил соответствующего удостоверения. Данный гражданин не мог выполнять функции охранника, так как неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений и находился на учёте в органах здравоохранения. Тем не менее его поставили охранять колледж.

Помимо этого установлено, что охранный пост в колледже не был снабжен портативным металлодетектором и специальными средствами.

Всё это позволило проникнуть в учебное заведение студенту с охотничьим ружьём и боеприпасами.

«Обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло причинение смерти двоим и причинение вреда здоровью различной степени тяжести еще троим учащимся», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2019 года один из студентов Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс на занятия ружьё и открыл огонь по сокурсникам. В результате был убит один студент, трое ранены, нападавший покончил жизнь самоубийством.