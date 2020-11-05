Яунде, , 10:44 — REGNUM Вооруженные лица совершили нападение на школу в прибрежном городе Лимбе на юго-западе Камеруна, передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя школы на условиях анонимности.

По его словам, нападавшие заставили учеников и учителей раздеться, потом избили их и домогались до некоторых из них. Затем они подожгли часть здания школы. Около 20 нападавших ворвались в школу около 08:00 по местному времени в среду, 4 ноября.

Очевидцы сообщили, что батальон быстрого реагирования сил безопасности прибыл на место происшествия после того, как нападавшие скрылись.

Школы в сепаратистских англоязычных регионах Камеруна подвергаются нападением со стороны неизвестных боевиков. Правительство обвиняет сепаратистов в проведении атак. Последнее нападение произошло всего через 24 часа после того, как боевики похитили 11 учителей в пресвитерианской школе в городе Кумбо на северо-западе Камеруна.

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