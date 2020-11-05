Ижевск, , 10:32 — REGNUM В ходе ежегодной декларационной кампании сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртии анализируют около 3,5 тыс. справок о доходах и расходах. В настоящее время по представленным чиновниками документам назначено восемь дополнительных проверок, сообщает пресс-служба правительства республики.

Сейчас решается вопрос о досрочном лишении полномочий четверых депутатов в связи с неполными или недостоверными сведениями, указанными в декларациях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года шестеро депутатов в Сарапульском районе подали заявление о досрочном прекращении полномочий по результатам проверки деклараций о доходах.

При заполнении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 27 депутатов Госсовета Удмуртии допустили ошибки. Уточнялось, что 11 депутатов допустили малозначительные нарушения, им будет вынесено предупреждение. А остальные 16 нарушителей допустили неточности в первый раз, в отношении этих депутатов никаких мер взыскания предпринимать не будут.

В сентябре за аналогичные нарушения было досрочно прекращены полномочия двух депутатов Совета депутатов муниципального образования «Каракулинское». «Лживые» документы были поданы чиновниками и по итогам 2017, и по итогам 2018 годов.

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