Джакарта, , 10:26 — REGNUM В Индонезии объявили тревогу из-за усиления вулканической активности Мерапи, сообщает Detik.

Известно, что текущая вулканическая активность может перерасти в извержение вулкана, угрожающее населению. В связи с этим статус активности Мерапи повышен со второго до третьего уровня с 5 ноября 2020 года.

По данным аэрофотосъемки, сейсмичность продолжают расти, горячие облака могут достигать 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Бантен.

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