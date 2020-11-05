Ижевск, , 10:24 — REGNUM Если вина Ивана Ястреба, который ранее являлся министром строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, будет доказана, это станет большим разочарованием в человеке, у которого был шанс сделать важный и интересный для республики проект. Так прокомментировал глава республики Александр Бречалов арест экс-министра строительства, а ныне генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ», сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что Бречалов за время руководства регионом согласовал и назначил 133 человека на посты разных уровней.

«По результатам общей работы складывается впечатление о команде как внутри республики, так и вовне. Деления на «своих» местных и «чужих» нет. Требования ко всем абсолютно одинаковые. Присоединившись к команде, люди берут на себя всю полноту ответственности за свои личные действия и свои результаты», — подчеркнул глава региона. Перед чиновниками стоят слишком ответственные задачи, ни у кого нет права подводить команду.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики, который в настоящее время является генеральным директором ГУП «ТПО ЖКХ» («Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства») заключен под стражу до 29 декабря 2020 года. Чиновник обвиняется в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).