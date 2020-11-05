Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Сотрудниками полиции Нью-Йорка было задержано примерно 60 человек из числа участников протестной акции, которая была организована вечером 4 ноября в районе площади Юнион-сквер, в южной части района Манхэттен. Об этом 5 ноября сообщает газета The New York Times.

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По информации журналистов газеты, вначале протестная акция с участием нескольких сотен человек протекала в мирном ключе, однако «быстро приобрела агрессивный характер». Протестующими были в основной массе сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, которые требовали признания его победителем на выборах, прошедших 3 ноября.

Затем участники акции начали делать попытки перекрыть движение автомобилей на улицах города и кричать лозунги о поджоге участков полиции.

Сотрудники правоохранительных органов, как отмечает издание, окружили самую агрессивную группу протестующих и стали задерживать ее участников. Также, как уточнил один из правоохранителей, три человека были задержаны за поджог баков с мусором, остальные — за то, что блокировали доступ к станции метрополитена и оказывали сопротивление полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября стало известно, что несколько участников протестных акций, которые перекрывали дороги в Сиэтле (штат Вашингтон, США), были арестованы правоохранителями города.