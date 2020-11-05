Ижевск, , 10:15 — REGNUM Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики, который в настоящее время является генеральным директором ГУП «ТПО ЖКХ» («Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства») Иван Ястреб заключен под стражу до 29 декабря 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Уточняется, что чиновник обвиняется в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

ИА REGNUM напоминает, Иван Ястреб в период с 2017 по 2019 год возглавлял региональный минстрой. В феврале 2019 года перешел на пост генерального директора подведомственного министерству государственного унитарного предприятия «ТПО ЖКХ».