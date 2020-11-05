Воронеж, , 10:14 — REGNUM Один человек погиб, четверо получили ранения в результате автоаварии в Хохольском районе Воронежской области вечером 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 18:25 в Хохольском районе на 48 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 20-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer и двигаясь со стороны Острогожская в направлении Воронежа, столкнулся с двигавшимся навстречу Volkswagen Transporter.

В результате аварии погибла 20-летняя девушка — пассажир первого автомобиля. Водители обоих автомобилей и двое пассажиров Mitsubishi госпитализированы.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.