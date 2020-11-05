Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 5 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили три гранаты из автоматического станкового гранатомёта (АГС) и применили стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты Доломитное и Веденское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов ничто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что 10 ноября 2020 года на линии разграничения между Украиной и Донбассом начнут работать пункты пропуска «Золотое» и «Счастье».

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук заявил об открытии двух пунктов пропуска между Украиной и Донбассом