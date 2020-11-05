Соледар, ДНР, 5 ноября 2020, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 5 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили три гранаты из автоматического станкового гранатомёта (АГС) и применили стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 мм.
В результате обстрелов ничто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что 10 ноября 2020 года на линии разграничения между Украиной и Донбассом начнут работать пункты пропуска «Золотое» и «Счастье».
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