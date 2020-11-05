деревня Курилово, , 09:48 — REGNUM В Ординском районе Пермского края возле деревни Курилово утром 5 ноября произошло ДТП с участием машины скорой помощи, погибли двое медиков. Об этом в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека, в том числе три сотрудника скорой медицинской помощи. «Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля Скорой, он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады скорой медицинской помощи», — отметила глава минзрава.