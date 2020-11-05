Ессентуки, Ставропольский край, , 09:47 — REGNUM Шесть человек пострадали на Ставрополье в результате ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла накануне, 4 ноября, в городе Ессентуки. Среди пострадавших двое детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Как установлено инспекторами управления, около 16:30 на улице Пятигорской водитель автомобиля Mitsubisi Minika при повороте налево не уступил дорогу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Renault Duster, после чего Mitsubisi «по инерции въехал в автомашину Lada Granta», выезжающую с парковки.

Пострадали и доставлены в больницу города Кисловодска водители Mitsubisi и Renault, трое пассажиров Mitsubisi, в том числе двое детей в возрасте восьми и десятии лет, и пассажир Renault.