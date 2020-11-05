Великий Новгород, , 09:48 — REGNUM По факту наезда пассажирского автобуса на здание Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого в Великом Новгороде, в результате которого два человека погибли и десять получили ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

После наезда пассажирского автобуса на здание в Новгороде возбуждено дело Пресс-служба СК Новгородской области.

Напомним, ДТП произошло около 22 часов 4 ноября. Автобус с 26 пассажирами въехал в здание университета. В результате ДТП погибли женщина-водитель и пассажир, еще десять человек получили ранения. 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде произошло ДТП с участием рейсового автобуса