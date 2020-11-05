Джакарта, , 09:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Бантен, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 5 ноября 2020 года в 05:21 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км к юго-западу от Бантена на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии, в 68 километрах к юго-западу от города Пелабуанрату.

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