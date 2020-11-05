Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:23 — REGNUM На Ямале проводится проверка столкновения автомобиля и поезда, повлёкшего гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла 4 ноября на 494 км перегона станции Сывдарма-Лимбей Свердловской железной дороги в ЯНАО на регулируемом железнодорожном переезде. Пассажирский поезд сообщением Уфа — Новый Уренгой столкнулся на переезде с автомобилем «ГАЗ» под управлением мужчины 1977 года рождения. Водитель машины скончался на месте происшествия.

Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном переезде.