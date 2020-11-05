Москва, , 09:18 — REGNUM На начало октября 2020 года на руках у граждан России и в кассах предприятий находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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Он отметил, что с начала года этот показатель вырос на 28,3%. Такого роста объёма наличных средств у населения страны не наблюдалось с 2012 года.

«Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%», — пояснил специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Как пояснил другой эксперт в сфере финансов, подобная тенденция характерна не только для России, но и для всего мира. По его словам, из-за вынужденной изоляции, вызванной пандемией COVID-19, граждане стали массово обналичиваться средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России заявлял о росте объёма наличных денег в обращении в России в июле 2020 года. На руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 179 млрд рублей и соответствует значению февраля.

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По данным Центробанка, всего с начала года показатель вырос на 1,8 трлн рублей, или 16,9%, а основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь, то есть на кризисные месяцы, когда страна жила в условиях эпидемиологических ограничений.

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