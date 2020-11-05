Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве, которому предшествовал конфликт на дороге. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено 9 января 2020 года возле одного из домов по улице Игошина. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела дважды выстрелил из ружья в 31-летнего мужчину. Раны оказались смертельными: ульяновец умер 13 января в больнице.

В следственном управлении отмечают, что на допросах злоумышленник сослался на конфликт 8 января, который произошёл из-за того, что потерпевший не уступил ему дорогу на своей автомашине и ударил по лицу. Злоумышленник выследил обидчика и дождался у подъезда, говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), назначив десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшего 3 млн рублей.

Решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор по делу о двойном убийстве, совершённом в Новоспасском районе. Правоохранители установили, что злоумышленник «из мести» зарезал ножом двух спящих мужчин. Фигурант уголовного дела получил 17,5 года лишения свободы.

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