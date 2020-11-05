Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай организовала проверку по факту оказания давления на депутата регионального парламента Марии Деминой (КПРФ) со стороны советника главы региона по вопросам внутренней политики Валерия Барабанова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее об инциденте сообщила сама парламентарий в обращении к президенту страны Владимиру Путину. По словам Деминой, её мужу угрожают проблемами на работе, если она не откажется от критики губернатора. Сотрудники прокуратуры начали уголовно-процессуальную проверку.

«Соответствующие материалы направлены в следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай. Результаты проверки прокуратурой республики поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

В правительстве республики отвергли все обвинения, назвав заявление депутата не соответствующим действительности.