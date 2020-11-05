Село Экажево, Ингушетия, , 09:07 — REGNUM В Ингушетии произошел пожар в селении Экажево Назрановского района. Сгорела мечеть. Пострадавших при пожаре нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент случился днем 4 октября.

Сигнал пожарным поступил в 11:00, по прибытии на место происшествия они установили, что горит нежилое помещение площадью 15 кв. м. Силами пожарных расчетов здание удалось потушить буквально за полчаса.

В настоящее время устанавливают причины пожара. Одной из версий рассматривается поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад в Ингушетии сгорели в течение недели три мечети. Как было установлено, все они были подожжены 30-летним местным жителем «с выраженными признаками психического расстройства». Злоумышленника задержали, причины его поступков устанавливали правоохранительные органы. Восстановление мечетей велось за счет пожертвований граждан.