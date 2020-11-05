Чита, , 09:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 967 человек, причём 234 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 170 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 102 находятся в тяжелом состоянии, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 94 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 8821 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составило 12 261 человека, причём 233 из них добавились только за сутки. 2 ноября в Чите начала работать первая в Дальневосточном Федеральном округе COVID-клиника (ковид-подразделение клинического медицинского центра).

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