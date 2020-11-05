Магас, , 08:50 — REGNUM В Ингушетии едва не завершилась трагедией стрельба во время движения свадебного кортежа. Один из его участников, находясь в салоне автомашины, выстрелил из пистолета и попал в подголовник переднего сидения. Пуля застряла в подголовнике, что спасло жизнь впереди сидящему пассажиру.

«На кадрах отчетливо видно, как пассажир на заднем сиденье стреляет из травматического пистолета в подголовник переднего сиденья, где сидел человек»,— пишет интернет-газета «Ингушетия», отмечая, что пуля застряла в конструкции.

Напомним, стрельба во время свадебных процессий в Ингушетии и других субъектах СКФО не раз приводила к печальным последствиям, из-за чего местные власти принимали решения о наказании тех, кто её открывал. В последний раз в Ингушетии такие меры были приняты в сентябре 2020 года.

На сходе общественности и представителей религиозных организаций Назрановского района было решено штрафовать за стрельбу на свадьбах на 50 тыс. рублей. Нарушителю и его семье пригрозили отлучением от тейпа и от села. Однако с тех пор был задержан и привлечен к административной ответственности не один участник свадебного кортежа, нарушивший это решение.

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