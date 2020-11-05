Улуг-Хемский район, Тува, , 08:35 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла 4 ноября на 895 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Предварительно установлено, что водитель Nissan Liberty не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в ВАЗ-219 010. Пассажирка отечественного автомобиля в результате ДТП скончалась. В больницу поступили ещё пять человек, в том числе двое детей 8 и 12 лет.

«Для деблокировки пострадавших из машин привлекались сотрудники 17 пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района и две единицы техники», — отметили в министерстве.

Читайте также: Двое погибли и четверо пострадали в ДТП с участием автобуса в Туве