Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ за минувшие сутки произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных горела квартира на пятом этаже жилого дома.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела погибших отца и сына 1955 и 1985 годов рождения. Медицинскими работниками была констатирована их смерть», — отметили в управлении.

Как отмечается, во время возгорания оба спали. По предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования. Дознаватели ведомства продолжают работать на месте происшествия.

Всего на этой неделе в республике зарегистрировано 40 пожаров, в результате которых погибли 5 человек, ещё один получил травмы.

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