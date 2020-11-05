Чита, , 08:00 — REGNUM Подземные точки магнитудой 4,4 были зафиксированы сейсмологами в Красночикойском районе Забайкальского края. Об этом 5 ноября сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации службы, землетрясение было отмечено в 09:42 по местному времени (06:42 мск). При этом эпицентр подземных толчков находился в горно-таёжной местности на расстоянии 40 км в северном направлении от государственной границы России с Монголией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии.