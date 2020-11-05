Ангарск, Иркутская область, , 07:58 — REGNUM В Иркутске, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, образовался дефицит коек для лечения пациентов. Такой вывод можно сделать из видеоролика, который в социальных сетях опубликовала жительница Ангарска. Из него следует, что, прождав несколько часов скорую помощь, которую для больной матери горожанки обещал прислать ковидный госпиталь «Багульник», женщина сама привезла родственницу к воротам стационара.

Ковидный госпиталь «Багульник» Цитата из видео

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Однако учреждение было заперто изнутри, и на звонки и крики никто не вышел.

«Из окна выглянули зелёные человечки, развели руками, и всё. Скажите, что делать? Сдохнуть здесь?» — вопрошает автор видео. Женщина потребовала ответа у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 491 человека, в том числе 11 человек скончались за последние сутки.

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