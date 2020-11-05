Барнаул, , 07:43 — REGNUM В Алтайском крае наблюдаются резкое похолодание и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, днём 5 ноября 2020 года порывы ветра в регионе могут достигать 17−22 м/с (местами по востоку — до 25−27 м/с).

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — предупреждают спасатели.

Тем временем очевидцы в социальных сетях предупреждают о плохой видимости на трассе Бийск — Барнаул (в районе Буланихи): из-за гололедицы автомобили там либо едут очень медленно, либо стоят со включенными аварийными сигналами.