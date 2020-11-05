Петропавловск-Камчатский, , 07:32 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Первомайской в поселке Дальнем. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадавших не было. От огня оказались повреждены вещи на площади два квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Санкт-Петербурге произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли три человека, еще трое получили ожоги и были госпитализированы.