Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:32 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области медведь разоряет могилы на одном из кладбищ. Об этом пишут СМИ.

Также об этом сообщают некоторые пользователи соцсетей. В частности, по данным граждан, медведь раскопал одну из могил и погрыз труп человека. Кроме того, как отмечают журналисты, эта могила не единственная пострадавшая от хищника.

Сейчас территорию погоста патрулируют сотрудники областного Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Возможно, зверь будет уничтожен.