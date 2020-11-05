Мехико, , 07:13 — REGNUM Тайное захоронение с телами 66 человек было найдено представителями властей в центральной части Мексики. Об этом 5 ноября сообщила руководитель Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Кинтана Осуна в своём Twitter.

Захоронение было найдено в штате Гуанахуато в муниципалитете Сальватьерра.

«К настоящему времени в Сальватьерре найдено 66 тел», — заявила Осуна и пояснила, что погибшие стали жертвами преступных группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении в Сальватьерре захоронения с 59 телами погибших. Все убитые числились пропавшими без вести. На январь 2020 года в Мексике насчитывалось более 61,5 тыс. человек пропавших без вести. При этом штат Гуанахуато является одним из самых опасных в стране.

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