Токио, , 06:55 — REGNUM Школьный микроавтобус съехал в кювет в префектуре Ниигата в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что инцидент произошел у города Садо. По словам водителя школьного автобуса, на проезжую часть резко выбежало дикое животное. При попытке объехать зверя водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет. В результате ДТП пострадали девять детей. Их госпитализировали с различными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и автобус. В результате ДТП пострадала одна из пассажирок маршрутного такси.