Токио, , 05:02 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в префектуре Кагава на юго-западе Японии. Об этом 5 ноября сообщает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Очаг заражения находится в городе Митоё. На местной птицефабрике идёт подготовка к забою около 330 тысяч птиц. Для проведения ликвидации заражённых птиц власти префектуры обратились за помощью к военным.

Отмечается, что за последние четверо суток в префектуре погибли более 3,8 тысяч заражённых кур. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отдал приказ ответственным министерствам в срочном порядке принять меры для предотвращения распространения заболевания. Власти префектуры планируют открыть штаб по борьбе с угрозой эпидемии. Торговцев мясом птиц призвали к максимальной бдительности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке птичьего гриппа в Неклиновском районе Ростовской области.

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