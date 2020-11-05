Петропавловск-Камчатский, , 04:47 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего от укусов животных ребёнка и заявил, что необходимы жесткие действия по защите жителей городов от бездомных собак, об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

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«Трагедия не должна повториться!», — написал Солодов.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой станет известно от чего именно скончался восьмилетний мальчик.

Глава Камчатки отметил, что в рамках действующего законодательства бездомных собак разрешено отлавливать, стерилизовать и отпускать обратно на улицу.

«К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер», — считает Солодов.

Потрясённый трагедий Владимир Солодов пообещал проверить исполнение муниципалитетами своих полномочий в этом вопросе и подготовить законодательные инициативы, которые позволят более жестко решать проблему бездомных собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Морского порта Петропавловска-Камчатского обнаружен труп 8-летнего мальчика. Тело ребёнка имеет следы укусов животных.