Петропавловск-Камчатский, , 04:41 — REGNUM Проверка по факту гибели двоих детей на реке Тылда проводят следователи в Олюторском районе Камчатского края. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, трагедия произошла в селе Хаилино Олюторского района. Двое детей 2013 и 2014 годов рождения вместе с друзьями отправились гулять на берег реки Тылда. Дети стали бросать на лёд камни и палки, пытаясь его разбить, потом вышли на лёд и стали прыгать по нему. В результате лёд треснул и двое детей утонули.

В настоящее время организована процессуальная проверка по факту гибели детей. На место происшествия направлена оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.