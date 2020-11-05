Владивосток, , 03:53 — REGNUM В Приморье за двое суток ликвидировали девять лесных и два природных пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Общая площадь пожаров составила более 135 га. Всего на землях лесного фонда 2−4 ноября было восемь лесных пожаров общей площадью 80,5 га: четыре — в Партизанском районе, два — в Анучинском муниципальном округе, по одному в Шкотовском районе и Уссурийском городском округе.

Также в Лазовском государственном заповеднике ликвидирован лесной пожар на площади 21 га. На землях иных категорий в Анучинском и Пограничном округах зарегистрированы два природных пожара общей площадью 35 га.

Все пожары потушены. В этой работе были задействованы 60 человек личного состава и 15 единиц техники.

На утро 5 ноября лесных пожаров на территории Приморья нет, но есть 11 термических аномалий.

5 ноября в Хорольском, Пограничном, Уссурийском и Хасанском районах сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в России закончился сезон лесных пожаров, потому что в настоящее время высокий уровень пожарной опасности сохраняется только в нескольких южных регионах страны. Об этом 3 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.