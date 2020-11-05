Благовещенск, , 03:33 — REGNUM В Благовещенске Амурской области в сгоревшем автомобиле обнаружен труп 39-летней женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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При тушении автомобиля, который загорелся на улице Нагорной, в салоне был обнаружен труп. Женщина находилась на месте водителя. В настоящее время проводится доследственная проверка. Специалисты пытаются установить, по каким причинам загорелся автомобиль и почему погибла его водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль скорой медицинской помощи около попал в ДТП в районе посёлка Шлаковый Рязани около 09:00 3 ноября. От столкновения с легковой машиной микроавтобус с двумя пациентами и бригадой медиков упал набок.