Петропавловск-Камчатский, , 03:25 — REGNUM На Камчатке следственные органы начали проверку поступившего сообщения из удалённого села Хаилино о гибели двух малолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Стало известно, что двое мальчиков, 2013 и 2014 годов рождения, с друзьями гуляли на берегу реки Тылда. Дети бросали камни и прыгали по льду. Лёд проломился, двое мальчиков упали в воду и утонули.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на Бисертском пруду едва не погиб 13-летний школьник. По сообщению от очевидцев спасатели выехали на помощь. Возле пруда они обнаружили, что подросток находится в воде, а на льду сидит 21-летняя девушка, видимо, пытавшаяся его спасти.