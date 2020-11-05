Джакарта, , 02:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к юго-западу от города Пелабуанрату. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 47,55 километра. Информации о возможных разрушениях и жертвах не поступало, об угрозе цунами также не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах. Его эпицентр находился недалеко от города Сан-Бенито на глубине 80 километров. Информации о пострадавших не поступало.

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