Сиань, Китай, , 02:17 — REGNUM Восемь горняков пропали без вести после выброса газа на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 4 ноября агентство Синьхуа.

Сорок два горняка находилось под землей в момент инцидента, который произошел в 13:00 по местному времени в районе Иньтай города Тунчуано, сообщили в местной службе спасения, которая работает на месте происшествия.

Из-под завалов было извлечено 34 человек в целостности и сохранности, продолжаются работы по поиску восьмерых оставшихся. Напомним, что в результате взрыва на шахте в августе текущего года в провинции Шаньдун погибли семь человек.

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