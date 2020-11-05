Манила, , 00:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в двух километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Бенито. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы у Южных Сандвичевых островов. Пострадавших не было.

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