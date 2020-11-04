Великий Новгород, , 23:28 — REGNUM Рейсовый автобус, в салоне которого находилось 26 человек, попал в ДТП в Великом Новгороде. Об этом 4 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе сообщили, что в результате инцидента погиб один человек, еще восемь получили различные травмы.

«Рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова сообщила, что 30 октября на территории Грибановского района Воронежской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля.

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