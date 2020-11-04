Вена, , 22:40 — REGNUM Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть граждане нескольких стран, в том числе России. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 4 ноября начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

«Расследование продолжается, — отметил начальник полиции Вены. — Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных».

По его словам, возраст задержанных, у некоторых из которых есть двойное гражданство, варьируется от 18 до 26 лет.

Он добавил, что речь идет о гражданах Австрии, Турции, Северной Македонии, Бангладеш, и РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Полиция ликвидировала одного из стрелков. В результате стрельбы погиб один человек, несколько пострадали.

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