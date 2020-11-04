Анкара, , 19:09 — REGNUM Очередной штурмовик Су-25, принадлежащий военно-воздушным силам (ВВС) Армении, якобы сбили вооруженные силы (ВС) Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 4 ноября в министерстве национальной обороны Турции.

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По данным турецкого военного ведомства, при попытке нанесения удара по позициям войск Азербайджана был сбит военный самолет.

О том, где именно произошел инцидент, пока не сообщается.

Напомним, ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Republica заявил о том, что Баку готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого, по его словам, Армения должна взять на себя обязательство по выводу войск из Карабаха.

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