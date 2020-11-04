Донецк, , 18:58 — REGNUM В направлении села Веденское на юге Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли огонь из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 4 ноября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские военные, находящиеся на позициях в районе подконтрольного Украине населенного пункта Гнутово, применили минометы калибром 82 мм.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков.

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