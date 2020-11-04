Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 18:56 — REGNUM В Свердловской области на Бисертском пруду едва не погиб 13-летний школьник. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошёл днём 4 ноября. По сообщению от очевидцев спасатели выехали на помощь. Возле пруда они обнаружили, что подросток находится в воде, а на льду сидит 21-летняя девушка, видимо, пытавшаяся его спасти.

Спасатели вытянули девушку со льда, а затем помог мальчику, сам при этом провалившись в воду. Операция прошла успешно, отмечают в ведомстве.

Девушка была отпущена домой. А подростка доставили в больницу. Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года ранее уже были несчастные случаи на водоёмах с тонким льдом. В Свердловской области погиб мужчина, а в Челябинской — девочка.