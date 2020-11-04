Вена, , 18:28 — REGNUM Стрелявший в Вене злоумышленник действовал в одиночку, об этом рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер со ссылкой на свидетелей теракта.

По его словам, следователи изучили видеозаписи, которые были предоставлены полиции свидетелями и очевидцами происшествия.

«Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», — сказал он на пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и 22 получили ранения в результате серии нападений в Вене 2 ноября. Первая акция совершена у синагоги в центре города.

Террорист, устроивший атаки, убит, но у австрийских следователей есть подозрение, что он действовал от лица организации. Ведутся задержания, в том числе за рубежом. Ответственность за теракт в Вене (2 ноября) взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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