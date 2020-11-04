Конакри, , 18:17 — REGNUM В Гвинейском заливе 4 ноября пираты атаковали танкер NAFELI П, который шёл под флагом Панамы, сообщает портал Dryad Global.

Отмечается, что пираты высадились на борт судно, однако экипаж, который состоял из моряков России, Украины и Грузии, скорее всего, находится в безопасности.

Сообщается, что пираты уже покинули судно.

Инцидент произошел в 95 морских миль к юго-западу от нефтеналивного порта Агбами на юге Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно о том, что с борта судна, шедшего под флагом Коморских островов у берегов экваториальной Гвинеи, были похищены двое членов экипажа, предположительно, граждане России и Украины. Отмечалось, что грузовое судно Rio Mitong было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно, преступники использовали лестницы для высадки на судно.

Тогда сообщалось и о нападении неизвестных лиц на научно-исследовательское судно Djibloho, стоявшее на рейде у порта Луба в Экваториальной Гвинее. Пираты потребовали выкуп за захваченных моряков.