Кабул, , 16:46 — REGNUM На юго-востоке Афганистана в провинции Забул прогремел новый взрыв. Теракт произошел 4 ноября в селении Гунд района Шинкей. Об этом сообщил журналистам Anadolu Ajansı пресс-секретарь администрации губернатора Забула Гюль Ислам Сиял.

По его словам, в результате взрыва погибли два мирных жителя, еще один ранен.

Сиял добавил, что взрывное устройство, которое террористы заложили у обочины дороги, сработало на пути следования автомобиля с гражданскими лицами.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября в Афганистане в провинции Кундуз боевики совершили нападение на военную базу.

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