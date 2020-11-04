Саврань, , 14:55 — REGNUM В Одесской области Украины женщина и её 9-летняя дочь отравились грибами. Об этом сообщил телеканал «1+1».

По словам волонтёров, женщине сначала отказали в госпитализации в местной больнице, поскольку она не имела денег на лекарства. Позже ситуацию удалось решить, и женщина помещена в реанимацию.

Гораздо тяжелее обстоит дело с девочкой. Сначала её поместили в больницу посёлка городского типа Саврань, однако состояние ребёнка стремительно ухудшалось, и её перевезли в киевский Охматдет. В данный момент ребёнок находится в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области были найдены тела трёх человек. По предварительным данным, люди отравились бытовым газом.

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