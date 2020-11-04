Париж, , 14:35 — REGNUM Полиция Франции задержала мужчину, выкрикивавшего угрозы в адрес учителей возле одной из школ в коммуне Атис-Монс возле Парижа. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Арест (сс) George Hodan

Об угрозах рассказала одна из учительниц младшей школы. Она сообщила, что дважды слышала угрозы в свой адрес, когда выходила из школы во время перерыва. Неизвестный мужчина обещал отомстить учителям «за Аллаха и пророка Мухаммеда».

После поступления жалобы в школу были направлены сотрудники полиции. Утром 4 ноября выкрикивавший угрозы мужчина был задержан.

Напомним, 16 октября во Франции был убит учитель средней школы Самуэль Пати, показавший ученикам карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. После этого ещё несколько терактов было совершено во Франции и Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября сотрудники полиции в Париже задержали мужчину, вооружённого мачете.

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