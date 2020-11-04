Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Екатеринбурге 33-летняя женщина и её трёхлетнюю дочь были травмированы при выходе из автобуса. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, они выходили из автобуса 38-го маршрута. При этом водитель начал движение, не убедившись в том, что пассажирки покинули салон. Двери закрылись и женщине зажало ногу. Автобус протащил гражданку по асфальту, а так как она держала свою дочь за руку, то девочка тоже ударилась. Женщина получила перелом ноги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по факту произошедшего идёт проверка. Её ведёт прокуратура Орджоникидзевского района. По результатам проведённых надзорных мероприятий будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.